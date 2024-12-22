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Нганну ответил, заинтересован ли он по-прежнему в проведении боя с Джоном Джонсом

Нганну ответил, заинтересован ли он по-прежнему в проведении боя с Джоном Джонсом
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну ответил, заинтересован ли он по-прежнему в проведении боя с действующим обладателем титула UFC в категории до 120 кг американцем Джоном Джонсом.

«Я говорю об этом уже четыре года, и меня сбивает с толку, что люди продолжают задавать мне этот вопрос. Прошло четыре года. Это не моя проблема [что бой до сих пор не организовали], мне всё равно. Если это произойдёт, то погнали. Если нет, то к чёрту», — приводит слова Нганну портал MMA Fighting.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 309, Джон победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Стипе Миочича.

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