Турки Аль аш-Шейх сообщил, кто, по его мнению, победил в реванше Усик — Фьюри

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, кто, по его мнению, победил в реванше между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри. Украинский атлет победил единогласным решением судей.

«Я думаю, что [Усик] победил. По моим подсчётам, Александр забрал на четыре раунда больше. Тайсон сделал всё, он продемонстрировал потрясающее выступление, тем не менее это бокс. Есть один победитель и один проигравший», — приводит слова Турки Аль аш-Шейха портал MMA Mania.