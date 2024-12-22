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Турки Аль аш-Шейх сообщил, кто, по его мнению, победил в реванше Усик — Фьюри

Турки Аль аш-Шейх сообщил, кто, по его мнению, победил в реванше Усик — Фьюри
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, кто, по его мнению, победил в реванше между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри. Украинский атлет победил единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Я думаю, что [Усик] победил. По моим подсчётам, Александр забрал на четыре раунда больше. Тайсон сделал всё, он продемонстрировал потрясающее выступление, тем не менее это бокс. Есть один победитель и один проигравший», — приводит слова Турки Аль аш-Шейха портал MMA Mania.

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