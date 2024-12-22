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Джон Джонс: не будь я бойцом ММА, то стал бы работать в правоохранительных органах

Джон Джонс: не будь я бойцом ММА, то стал бы работать в правоохранительных органах
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Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс рассказал, кем бы он стал работать, если бы не был бойцом смешанных единоборств.

«Если я не был бойцом, то… мне всегда было интересно заниматься военным делом, быть в армии и работать в правоохранительных органах. Я просто всегда пытался помогать людям, пытался быть героем», — приводит слова Джонса портал MMA Fighting.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с соотечественником Стипе Миочичем. Тогда Костлявый победил техническим нокаутом в третьем раунде.

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