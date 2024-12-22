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«Чёрт, мы облажались». Чисора высмеял то, что Усик победил всех британцев в карьере

«Чёрт, мы облажались». Чисора высмеял то, что Усик победил всех британцев в карьере
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Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора высмеял то, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик победил каждого британского боксёра, с которым сталкивался в ринге.

Чисора выложил на своей странице в социальных сетях картинку, где Усик изображён в стиле главного персонажа серии игр Hitman и вокруг него лежат побеждённые британские атлеты.

«Чёрт, мы облажались», — подписал Чисора фотографию.

Фото: Страница Чисоры в социальных сетях

Напомним, сегодня, 22 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) украинский атлет разделил ринг с бывшим чемпионом мира по боксу по версии WBC Тайсоном Фьюри. Бой завершился победой Усика единогласным решением судей.

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