Российскую телеведущую подозревают в финансировании ВСУ из-за посещения боя Усик — Фьюри

Известную российскую телеведущую Викторию Боню подозревают в финансировании Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за того, что та посетила реванш между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и бывшим чемпионом мира по боксу по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

«Достойный бой, Усик защитил свой пояс, это достойно уважения!» — подписала Боня видео, на котором Усик празднует победу после боя.

Отмечается, что некоторые россияне осудили Викторию за приезд на бой и поддержку украинского атлета. По их мнению, это является косвенным финансированным ВСУ, поэтому они собираются подать на неё жалобу в прокуратуру.