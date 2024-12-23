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Российскую телеведущую подозревают в финансировании ВСУ из-за посещения боя Усик — Фьюри

Российскую телеведущую подозревают в финансировании ВСУ из-за посещения боя Усик — Фьюри
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Известную российскую телеведущую Викторию Боню подозревают в финансировании Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за того, что та посетила реванш между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и бывшим чемпионом мира по боксу по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Достойный бой, Усик защитил свой пояс, это достойно уважения!» — подписала Боня видео, на котором Усик празднует победу после боя.

Отмечается, что некоторые россияне осудили Викторию за приезд на бой и поддержку украинского атлета. По их мнению, это является косвенным финансированным ВСУ, поэтому они собираются подать на неё жалобу в прокуратуру.

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