«Оказался умнее». Диллиан Уайт назвал тактическую хитрость Усика в реванше с Фьюри

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт прокомментировал результат реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Усик просто завершал раунды немного лучше. Он оказался умнее и поднимал темп в последнюю минуту, последние 30 секунд.

В таких близких боях судьи запоминают концовки раундов. Они выставляют оценку за то, что видели в последнюю минуту», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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