Боб Арум назвал единственный вариант для Фьюри после двух поражений от Усика

Боб Арум, сопромоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, считает, что его подопечный должен сразиться с соотечественником Энтони Джошуа в следующем бою.

«Этот бой должен состояться в Великобритании, на стадионе «Уэмбли». Там ему место. Если вы будете проводить такие бои вне родной территории, то навредите спорту. «Уэмбли» — очевидный выбор», — приводит слова Арума Sky Sports.

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112) и защитил титулы WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе, нанеся Фьюри второе поражение подряд.