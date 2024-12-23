Известный российский рефери Калинкин назвал свой счёт в реванше Усик — Фьюри

Известный российский рефери Александр Калинкин прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Я смотрел бой с плохим изображением, но считаю, что как судьи определили, так оно и было. У меня получилось на одно очко преимущество Усика, потому что предпоследний раунд я дал ничейный. Говорить он может что угодно, но было понятно, что если не навяжет Александру свою тактику, то это ему не поможет. Понятно, что в первых раундах он был поинтереснее и попадал поточнее, а потом всё сразу прояснилось. Техника Усика возымела место», — сказал Калинкин Vprognoze.ru.

Материалы по теме Конор Макгрегор отреагировал на победу Усика в реванше с Фьюри

Усик и Фьюри — история бокса. И вот почему