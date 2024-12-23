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Камил Гаджиев ответил, что нужно сделать Махачеву, чтобы стать суперзвездой UFC

Камил Гаджиев ответил, что нужно сделать Махачеву, чтобы стать суперзвездой UFC
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев должен сменить дивизион.

«Чтобы вписать свое имя в историю, недостаточно просто продолжать круто драться. И чтобы стать суперзвездой, Исламу нужно пойти за вторым поясом. Я думаю, что будет так: Шавкат Рахмонов победит Белала Мухаммада, в чём я почти не сомневаюсь, и в итоге мы увидим бой между Махачевым и Рахмоновым», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев проведёт реванш с соотечественником Арманом Царукяном.

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