Камил Гаджиев ответил, что нужно сделать Махачеву, чтобы стать суперзвездой UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев должен сменить дивизион.

«Чтобы вписать свое имя в историю, недостаточно просто продолжать круто драться. И чтобы стать суперзвездой, Исламу нужно пойти за вторым поясом. Я думаю, что будет так: Шавкат Рахмонов победит Белала Мухаммада, в чём я почти не сомневаюсь, и в итоге мы увидим бой между Махачевым и Рахмоновым», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев проведёт реванш с соотечественником Арманом Царукяном.