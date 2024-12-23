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Американский боец UFC заявил, что команда Махачева спровоцировала конфликт с Нейтом Диазом

Американский боец UFC заявил, что команда Махачева спровоцировала конфликт с Нейтом Диазом
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Американский боец UFC Брэндон Ройвал рассказал о закулисном конфликте между командами Ислама Махачева и Нейта Диаза, произошедшем на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 311.

«Бутылка с водой едва не попала в меня, когда я стоял рядом с Нейтом, и я подумал: «Чёрт, кому я так насолил?» Диаз шёл передо мной, и бутылка с водой пролетела, чёрт возьми, мимо моей головы. Люди этого не видели. Диаз не бросал бутылку с водой первым. В него кинули бутылку. Эта бутылка едва не вырубила меня. Я подумал: «Кто, чёрт возьми, это был?» И когда Диаз обернулся, я понял, что это из-за него», — приводит слова Ройвала издание MMA Fighting.

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