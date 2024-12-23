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Антонио Тарвер оценил решение судей в реванше Усика и Фьюри

Антонио Тарвер оценил решение судей в реванше Усика и Фьюри
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Бывший абсолютный чемпион мира американец Антонио Тарвер прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112), отстояв титулы WBC, WBA и WBO.

«Усик попадал чище и эффектней. Пусть Фьюри и дрался намного лучше, чем в первом бою, но у меня всё равно победил Усик. И это при том, что я поклонник Тайсона Фьюри. Отличное судейство — 116-112», — сказал Тарвер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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