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Даниэль Дюбуа призвал Тайсона Фьюри завершить карьеру

Даниэль Дюбуа призвал Тайсона Фьюри завершить карьеру
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Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа призвал соотечественника Тайсона Фьюри завершить карьеру.

Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии Фьюри проиграл единогласным решением Александру Усику. Поражение стало для него вторым от украинца.

«У Фьюри была отличная карьера. Думаю, что ему пора уйти. Не знаю… Как по мне, он должен завершить карьеру. Он добился всего. Наступило моё время, и я буду следующим лидером супертяжёлого веса», — сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Ранее в интервью Александр Красюк, промоутер Усика, назвал желаемого соперника для непобеждённого украинца.

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