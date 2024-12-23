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Царукян: когда подписался в UFC, мечтал попасть в топ-15

Царукян: когда подписался в UFC, мечтал попасть в топ-15
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян признался, что не сразу начал задумываться о чемпионстве в организации после подписания.

«Когда я подписался в UFC, я не думал о титуле, я мечтал попасть в топ-15. Но после первой победы я захотел стать чемпионом и начал думать об этом. И когда Ислам взял титул, я сказал, что хочу драться с Исламом за титул. Итак, это и реванш, и бой за титул», — сказал Царукян в интервью ESPN.

19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Царукян сразится за титул с соотечественником Исламом Махачевым.

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