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Царукян признался, чего ему не хватило для победы над Махачевым в 2019 году

Царукян признался, чего ему не хватило для победы над Махачевым в 2019 году
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян поделился воспоминаниями о первом поединке с Исламом Махачевым в 2019 году.

«Был ли я уверен в победе? Я всегда уверен в себе. Я считал, что выиграю в этом бою, сто процентов. Я хорош в борьбе, хорош в стойке, но у меня не было опыта на тот момент, не было времени. Времени на подготовку.

Что бы изменил? Больше спарринговал с левшами. В основном я спарринговал с правшами, и есть различия. Спарринг с такими же парнями – самая важная вещь», — сказал Царукян в интервью ESPN.

19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Царукян проведёт реванш с Махачевым.

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