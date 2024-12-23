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Роберт Уиттакер назвал единственный шанс Топурии победить Махачева

Роберт Уиттакер назвал единственный шанс Топурии победить Махачева
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о потенциальном мегафайте между россиянином Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

Напомним, Топурия, удерживающий титул UFC в полулёгком дивизионе (до 65 кг), заявил о желании подняться в весе уже в следующем бою.

«Если предположить, что Ислам Махачев спустится в полулёгкий вес, то Илия Топурия победит его. По правде говоря, я не вижу других вариантов, потому что Ислам очень сильный, а его бокс и кикбоксинг находятся на самом высоком уровне», – сказал Уиттакер на своём YouTube-канале.

Ранее Хабиб Нурмагомедов оценил шансы Топурии в бою с Чарльзом Оливейрой.

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