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«Просто пыль в глаза всему миру». Бабанин — о реванше Усика и Фьюри

«Просто пыль в глаза всему миру». Бабанин — о реванше Усика и Фьюри
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Российский боксёр-профессионал Максим Бабанин прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Все сами всё видели. Мне бой не очень понравился. Он должен был быть позрелищнее. В трилогии больше нет смысла. Опять протанцуют все 12 раундов. Заявления Фьюри – ерунда. Просто пыль в глаза всему миру», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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