Фрэнсис Нганну встретился с Джейсоном Стэйтемом на вечере бокса Усик — Фьюри

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну опубликовал совместное фото с британской кинозвездой Джейсоном Стэйтемом на боксёрском вечере Александр Усик – Тайсон Фьюри, состоявшемся на минувших выходных в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Защитник. Перевозчик», — написал Нганну в социальных сетях.
Фото: из личного архива Фрэнсиса Нганну
Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии Фьюри проиграл единогласным решением Александру Усику. Поражение стало для него вторым от украинца. Первый бой состоялся в мае, Усик победил раздельным решением.
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