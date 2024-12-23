Фрэнсис Нганну встретился с Джейсоном Стэйтемом на вечере бокса Усик — Фьюри

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну опубликовал совместное фото с британской кинозвездой Джейсоном Стэйтемом на боксёрском вечере Александр Усик – Тайсон Фьюри, состоявшемся на минувших выходных в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Защитник. Перевозчик», — написал Нганну в социальных сетях.

Фото: из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии Фьюри проиграл единогласным решением Александру Усику. Поражение стало для него вторым от украинца. Первый бой состоялся в мае, Усик победил раздельным решением.

Материалы по теме Известный российский рефери Калинкин назвал свой счёт в реванше Усик — Фьюри

Фрэнсис Нганну провёл тейкдаун вратарю «Манчестер Юнайтед» Онане на футбольном поле