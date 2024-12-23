Бабанин оценил работу судей в бою Усика и Фьюри

Российский боксёр-профессионал Максим Бабанин прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Такой бой тяжело судить в ту или иную сторону. Мало ударов, мало чётких попаданий. Я бы не сказал, что что-то было сделано не так. Выглядело, как ничейный бой», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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