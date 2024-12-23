Бетербиев встретился с Джейсоном Стэйтемом на бое Усика и Фьюри

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился впечатлениями от посещения боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), в главном событии которого встречались украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри. Также на арену прибыл именитый голливудский актёр Джейсон Стэйтем, с которым Бетербиев там встретился.

«Большой честью для меня было посетить грандиозный вечер бокса в Эр-Рияде. В этот раз я был гостем, а не участником и смог по достоинству оценить масштабы организации. Хочу также поблагодарить его Превосходительство Турки Аль аш-Шейха за приглашение и за организацию таких масштабных шоу для всех любителей бокса. И, конечно, за знакомство с Джейсоном Стэйтемом, чьи фильмы мне очень нравятся. Я был очень рад познакомиться лично и сделать совместное фото.

Поздравляю всех победителей этого вечера бокса. Главный бой стал настоящим украшением шоу. Следующая моя поездка в Рияд тоже обещает быть интересной. Буду с нетерпением ждать возвращения», — написал Бетербиев.

Фото: Из личного архива Артура Бетербиева

Напомним, Усик победил Фьюри единогласным решением судей.

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