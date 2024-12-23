Джон Джонс: в детстве хотел помогать людям, а теперь избиваю их за деньги

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс высказался о своей профессиональной бойцовской карьере.
«Моя жизнь сложилась довольно дико. Я, очевидно, не был хорошим парнем, но с возрастом я захотел помогать людям. В конечном итоге я бросил школу, очень рано родил ребёнка, а теперь зарабатываю на жизнь тем, что избиваю людей. Это сильно отличается от того, что я себе представлял», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Alex G Was Here.
В своём последнем бою на UFC 309 в ноябре Джонс нокаутировал экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?