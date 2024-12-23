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Джон Джонс: в детстве хотел помогать людям, а теперь избиваю их за деньги

Джон Джонс: в детстве хотел помогать людям, а теперь избиваю их за деньги
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс высказался о своей профессиональной бойцовской карьере.

«Моя жизнь сложилась довольно дико. Я, очевидно, не был хорошим парнем, но с возрастом я захотел помогать людям. В конечном итоге я бросил школу, очень рано родил ребёнка, а теперь зарабатываю на жизнь тем, что избиваю людей. Это сильно отличается от того, что я себе представлял», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Alex G Was Here.

В своём последнем бою на UFC 309 в ноябре Джонс нокаутировал экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.

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