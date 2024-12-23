Александр Усик сказал, кто победит в бою Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о потенциальном поединке между звёздными британцами Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«24 раунда с Тайсоном Фьюри получились тяжелее, чем 24 раунда с Джошуа. Кто победит в их бою? Возможно, Энтони Джошуа. Возможно, он победит по очкам», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112) и защитил титулы WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе, нанеся Фьюри второе поражение подряд.