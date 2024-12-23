Реванш Резников — Раисов перенесён на турнир ACA 183 в Краснодаре

Реванш между россиянином Юсуфом Раисовым (21-3) и казахстанцем Артёмом Резниковым (22-8) состоится 8 февраля на турнире ACA 183 в Краснодаре. Об этом сообщил вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

Поединок, рассчитанный на пять раундов, пройдёт в лимите полусреднего веса (до 77 кг).

Напомним, реванш должен был состояться 15 декабря на ACA 182 в Москве, однако за два дня до выступления Резников снялся из-за проблем со здоровьем.

Первый поединок Раисова и Резникова прошёл на турнире ACA 111 в сентябре 2020 года и завершился победой казахстанца раздельным решением.

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