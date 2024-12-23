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Царукян: если хорошо попаду по Махачеву, он забудет про план на бой

Царукян: если хорошо попаду по Махачеву, он забудет про план на бой
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о предстоящем реванше с соотечественником Исламом Махачевым.

«Когда вы пропускаете тяжёлый удар, то забываете про план на бой. Если я хорошо по нему попаду – он забудет о плане на бой. То же касается и меня. В моём последнем бою Оливейра попытался «задушить» меня, и после этого мой план на бой вылетел в трубу. Я и не вспомнил, какой был геймплан», — сказал Царукян в интервью ESPN.

Напомним, реванш Махачева и Царукяна состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния).

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