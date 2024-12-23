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Александр Усик признался, какой бой с Тайсоном Фьюри был для него более сложным

Александр Усик признался, какой бой с Тайсоном Фьюри был для него более сложным
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик признался, какой бой с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри был для него более сложным.

«Более сложным? Думаю, первый бой был сложным для меня», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Boxing King Media.

Напомним, первый поединок между Александром и Тайсоном состоялся 18 мая. Тогда встреча продлилась все 12 раундов и завершилась победой Усика раздельным решением судей. Для Фьюри это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Реванш между атлетами состоялся 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского атлета единогласным решением судей. Для Александра эта победа стала 23-й в карьере.

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