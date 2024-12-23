Роберт Уиттакер намекнул на серьёзные изменения в развитии своей карьеры

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер заявил, что рассматривает вариант перехода в полутяжёлый вес (до 93 кг).

«Я бы не стал спускаться в полусредний вес, не могу этого сделать. Всё ещё подумываю над идеей о переходе в полутяжёлый вес. Просто я большой парень, намного больше, чем люди думают. Однако не знаю [буду ли переходить в категорию до 93 кг]», — приводит слова Уиттакера портал BJ Penn.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Уиттакер разделил октагон с топовым и непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым. Бой завершился победой Борза заломом челюсти в первом раунде.