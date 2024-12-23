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Арман Царукян назвал лучшего бойца мира, поставив Махачева на второе место

Арман Царукян назвал лучшего бойца мира, поставив Махачева на второе место
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян назвал, по его мнению, лучшего бойца мира вне зависимости от дивизиона.

«Лучший ли Махачев вне зависимости от весовой категории? Я считаю, что он – второй. Номер один это Джон Джонс. Для меня лично. Но если говорить о лёгком весе, то да, он — лучший», — сказал Царукян в интервью ESPN.

Напомним, реванш Махачева и Царукяна пройдёт 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния). Первый поединок бойцов состоялся на UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением.

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