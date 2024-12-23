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Фрэнсис Нганну: победить мог и Усик, и Фьюри. Бой был довольно близким

Фрэнсис Нганну: победить мог и Усик, и Фьюри. Бой был довольно близким
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну оценил реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Поединок завершился победой украинского атлета единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Бой был довольно близким. Возможно, Усик всё равно победил бы. В конце поединка я не был уверен, что кто-то однозначно одержал верх, поскольку победить мог бы и один, и второй. По моим подсчётам результат был более близким.

Согласен ли я со счётом, который поставил искусственный интеллект (он выставил счёт 118-112 в пользу Усика. — Прим. «Чемпионата»)? Нет, нет — искусственный интеллект может быть умный, но он не понимает спорт должным образом. Это мужской спорт, а не машинный. Не думаю, что искусственный интеллект имеет все специфические данные для оценки боксёрского поединка», — приводит слова Нганну портал MMAJunkie.

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