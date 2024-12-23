WBC отстранила Александра Усика и Тайсона Фьюри от боёв

Пресс-служба боксёрской организации WBC сообщила, что руководство лиги приняло решение отстранить украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри от боёв сроком на 36 дней после того, как они провели реванш.

Второй поединок между Усиком и Фьюри состоялся 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского атлета единогласным решением судей. Для Александра эта победа стала 23-й в карьере.

Украинцу 37 лет. Усик является непобеждённым боксёром. На профессиональном уровне Александр выступает с 9 ноября 2013 года. Кроме того, он является победителем Олимпиады-2012 по боксу в весе до 91 кг.