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Рефери ударил бойца после того, как тот провёл бой на голых кулаках на турнире Top Dog

Рефери ударил бойца после того, как тот провёл бой на голых кулаках на турнире Top Dog
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Рефери Денис Сиденко нанёс удар в лицо бойцу Игорю Ионову после словесной перепалки с ним на турнире Top Dog 33. Перед данным инцидентом Имеля провёл бой с Олегом Фомичёвым.

Фото: Скриншот из видео, которое опубликовано на странице Сиденко в социальных сетях

Фото: Скриншот из видео, которое опубликовано на странице Сиденко в социальных сетях

Фото: Скриншот из видео, которое опубликовано на странице Сиденко в социальных сетях

Фото: Скриншот из видео, которое опубликовано на странице Сиденко в социальных сетях

Напомним, турнир кулачных боёв Top Dog 33 состоялся 21 декабря в Москве. Бой между Ионовым и Фомичёвым был главным событием вечера и проходил в полутяжёлом весе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Фомича единогласным решением судей.

Игорю Ионову 26 лет. В своём профессиональном рекорде он имеет пять побед и два поражения. Олегу, в свою очередь, также 26 лет. В своём активе Фомичёв имеет девять побед и одно поражение.

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