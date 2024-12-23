Рефери ударил бойца после того, как тот провёл бой на голых кулаках на турнире Top Dog

Рефери Денис Сиденко нанёс удар в лицо бойцу Игорю Ионову после словесной перепалки с ним на турнире Top Dog 33. Перед данным инцидентом Имеля провёл бой с Олегом Фомичёвым.

Фото: Скриншот из видео, которое опубликовано на странице Сиденко в социальных сетях

Фото: Скриншот из видео, которое опубликовано на странице Сиденко в социальных сетях

Фото: Скриншот из видео, которое опубликовано на странице Сиденко в социальных сетях

Фото: Скриншот из видео, которое опубликовано на странице Сиденко в социальных сетях

Напомним, турнир кулачных боёв Top Dog 33 состоялся 21 декабря в Москве. Бой между Ионовым и Фомичёвым был главным событием вечера и проходил в полутяжёлом весе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Фомича единогласным решением судей.

Игорю Ионову 26 лет. В своём профессиональном рекорде он имеет пять побед и два поражения. Олегу, в свою очередь, также 26 лет. В своём активе Фомичёв имеет девять побед и одно поражение.