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Эдди Хирн ответил, кто должен стать следующим соперником Тайсона Фьюри

Эдди Хирн ответил, кто должен стать следующим соперником Тайсона Фьюри
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн ответил, кто должен стать следующим соперником бывшего чемпиона мира по версии WBC британца Тайсона Фьюри.

«Реальность такова, что у Тайсона Фьюри остался только один вариант — бой с Энтони Джошуа. Это будет самым большим поединком в истории британского бокса. Его все захотят увидеть. Лично по моему мнению, бой Эй Джея с Фьюри — единственный вариант развития событий. Один бой пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли», а второй — в Эр-Рияде. Я буду подталкивать его превосходительство Турки Аль аш-Шейха к тому, чтобы он организовал эту встречу», — приводит слова Хирна портал DAZN.

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