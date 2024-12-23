Федерация бокса РФ отстранила рефери после того, как тот ударил бойца на турнире Top Dog

Федерация бокса России отстранила рефери Дениса Сиденко после того, как тот ударил бойца Игоря Ионова на турнире по кулачным боям Top Dog 33, который состоялся 21 декабря в Москве.
Сиденко дисквалифицировали на два года. Ионова, в свою очередь, также отстранили от боёв на три месяца за то, что тот оскорблял рефери и выражался нецензурными словами.
Напомним, на турнире Top Dog 33 Игорь Ионов провёл бой с Олегом Фомичёвым. Их поединок был главным событием вечера и проходил в полутяжёлом весе. Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой Фомича единогласным решением судей.
Игорю Ионову 26 лет. В своём профессиональном рекорде он имеет пять побед и два поражения.