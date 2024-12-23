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Федерация бокса РФ отстранила рефери после того, как тот ударил бойца на турнире Top Dog

Федерация бокса РФ отстранила рефери после того, как тот ударил бойца на турнире Top Dog
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Федерация бокса России отстранила рефери Дениса Сиденко после того, как тот ударил бойца Игоря Ионова на турнире по кулачным боям Top Dog 33, который состоялся 21 декабря в Москве.

Сиденко дисквалифицировали на два года. Ионова, в свою очередь, также отстранили от боёв на три месяца за то, что тот оскорблял рефери и выражался нецензурными словами.

Напомним, на турнире Top Dog 33 Игорь Ионов провёл бой с Олегом Фомичёвым. Их поединок был главным событием вечера и проходил в полутяжёлом весе. Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой Фомича единогласным решением судей.

Игорю Ионову 26 лет. В своём профессиональном рекорде он имеет пять побед и два поражения.

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Рефери ударил бойца после того, как тот провёл бой на голых кулаках на турнире Top Dog
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