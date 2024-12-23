Представлен постер к турниру UFC, на котором подерутся Исраэль Адесанья и Шара Буллет

Представлен официальный постер к турниру UFC Fight Night 250, который состоится 1 февраля в Эр-Рияде. Ивент возглавит поединок между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей и топовым французским бойцом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

В соглавном событии пройдёт бой между бывшим бойцом Bellator британцем Майклом Пейджем и непобеждённым российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, который более известен как Шара Буллет.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в Австралии на турнире UFC 305, Исраэль Адесанья уступил удушающим приёмом чемпиону UFC Дрикусу дю Плесси в четвёртом раунде.