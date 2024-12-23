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Арман Царукян: занимаюсь смешанными единоборствами ради веселья

Арман Царукян: занимаюсь смешанными единоборствами ради веселья
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Претендент на пояс чемпиона UFC в лёгком весе армянин Арман Царукян рассказал, что занимается смешанными единоборствами ради веселья.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

«Я занимаюсь ММА ради веселья, на меня не оказывается давления. Просто занимаюсь любимым делом. Делаю то, что нравится. У Ислама есть титул, есть большая команда, которая ему помогает. Так что я немного другой. Если проиграю я, то никто мне ничего не скажет. Если проиграет Ислам, то он потеряет всё», — приводит слова Царукяна портал Sportskeeda.

Напомним, следующий бой Царукян проведёт против действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева 18 января на турнире UFC 311.

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