Арман Царукян: занимаюсь смешанными единоборствами ради веселья

Претендент на пояс чемпиона UFC в лёгком весе армянин Арман Царукян рассказал, что занимается смешанными единоборствами ради веселья.

«Я занимаюсь ММА ради веселья, на меня не оказывается давления. Просто занимаюсь любимым делом. Делаю то, что нравится. У Ислама есть титул, есть большая команда, которая ему помогает. Так что я немного другой. Если проиграю я, то никто мне ничего не скажет. Если проиграет Ислам, то он потеряет всё», — приводит слова Царукяна портал Sportskeeda.

Напомним, следующий бой Царукян проведёт против действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева 18 января на турнире UFC 311.