На чеченскую боксёршу второй раз за полгода напали в Швейцарии

На чеченскую боксёршу Аминат Эльбукаеву второй раз за полгода напали в Швейцарии и избили. Об этом сообщила сама спортсменка на своей странице в социальных сетях.

По словам Аминат, на неё напала толпа мужчин, когда она возвращалась домой после тренировки. Её ударили по голове сзади, в результате чего она потеряла сознание. Однако, по версии спортсменки, нападавшие продолжили наносить её удары ногами, когда она лежала без сознания на земле.

Фото: Скриншот из видео, которое Эльбукаева опубликовала на своей странице в социальных сетях

Напомним, в начале июня на Аминат также напали несколько мужчин. Тогда Эльбукаева получила сотрясение мозга, ей сломали рёбра и посекли лицо. Тогда причиной нападения называлось то, что девушка тренируется в шортах.