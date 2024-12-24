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На чеченскую боксёршу второй раз за полгода напали в Швейцарии

На чеченскую боксёршу второй раз за полгода напали в Швейцарии
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На чеченскую боксёршу Аминат Эльбукаеву второй раз за полгода напали в Швейцарии и избили. Об этом сообщила сама спортсменка на своей странице в социальных сетях.

По словам Аминат, на неё напала толпа мужчин, когда она возвращалась домой после тренировки. Её ударили по голове сзади, в результате чего она потеряла сознание. Однако, по версии спортсменки, нападавшие продолжили наносить её удары ногами, когда она лежала без сознания на земле.

Фото: Скриншот из видео, которое Эльбукаева опубликовала на своей странице в социальных сетях

Напомним, в начале июня на Аминат также напали несколько мужчин. Тогда Эльбукаева получила сотрясение мозга, ей сломали рёбра и посекли лицо. Тогда причиной нападения называлось то, что девушка тренируется в шортах.

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