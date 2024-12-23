Экс-чемпион мира: Дюбуа поступил неуважительно, когда вышел в ринг к Усику

Бывший чемпион мира по боксу в полулёгком весе по версии WBA британец Карл Фрэмптон подверг критике своего соотечественника и обладателя титула IBF в тяжёлом весе Даниэля Дюбуа за то, что тот вышел на ринг и бросил вызов украинцу Александру Усику после того, как тот провёл реванш с Тайсоном Фьюри.

«Дюбуа был в ринге, очевидно, пытаясь организовать бой, но это было немного неуважительно. Во-первых, по отношению к Тайсону Фьюри. Во-вторых, к Александру Усику. Наконец, в-третьих, к Джозефу Паркеру, с которым он собирается драться в феврале», — приводит слова Фрэмптона портал WalesOnline.

Напомним, Усик победил Фьюри единогласным решением судей 22 декабря в Эр-Рияде.