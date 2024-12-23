Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кёртис Блэйдс проведёт следующий бой в UFC против российского дебютанта

Кёртис Блэйдс проведёт следующий бой в UFC против российского дебютанта
Комментарии

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Кёртис Блэйдс проведёт следующий поединок против российского бойца Ризвана Куниева, для которого этот бой станет дебютным в лиге. Их встреча состоится 23 февраля на турнире UFC Fight Night 252 в Сиэтле.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 29 июля на турнире UFC 304 в Манчестере, Блэйдс оспорил временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе с англичанином Томом Аспиналлом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде.

Ризван Куниев, в свою очередь, последний бой провёл 21 августа в рамках Dana White's Contender Series. Его соперником был бразилец Уго Кунье. Россиянин победил техническим нокаутом в первом раунде.

Материалы по теме
Подарок или наказание? За что российский новичок UFC получил топ-соперника в дебюте
Подарок или наказание? За что российский новичок UFC получил топ-соперника в дебюте
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android