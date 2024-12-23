Кёртис Блэйдс проведёт следующий бой в UFC против российского дебютанта

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Кёртис Блэйдс проведёт следующий поединок против российского бойца Ризвана Куниева, для которого этот бой станет дебютным в лиге. Их встреча состоится 23 февраля на турнире UFC Fight Night 252 в Сиэтле.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 29 июля на турнире UFC 304 в Манчестере, Блэйдс оспорил временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе с англичанином Томом Аспиналлом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде.

Ризван Куниев, в свою очередь, последний бой провёл 21 августа в рамках Dana White's Contender Series. Его соперником был бразилец Уго Кунье. Россиянин победил техническим нокаутом в первом раунде.