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Джейк Пол назвал соперника с самым сильным ударом. Это не Майк Тайсон

Джейк Пол назвал соперника с самым сильным ударом. Это не Майк Тайсон
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Американский блогер и боксёр Джейк Пол назвал соперника с самым сильным ударом, который ему приходилось выдерживать.

«Я бы сказал, что Томми Фьюри [нанёс самый сильный удар], поскольку его удары нельзя увидеть. С Томми было сложнее, но я мог предвидеть удары Майка. Он был силён, но не нанёс ни одного чистого удара. Так что, честно говоря, я не почувствовал всей мощи Майка Тайсона, но это хорошо. Вы же не хотите этого», — приводит слова Пола портал talkSPORT.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Томми Фьюри состоялся 26 февраля 2023 года в Саудовской Аравии. Бой завершился победой британца раздельным решением судей.

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