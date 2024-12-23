Джейк Пол назвал соперника с самым сильным ударом. Это не Майк Тайсон

Американский блогер и боксёр Джейк Пол назвал соперника с самым сильным ударом, который ему приходилось выдерживать.

«Я бы сказал, что Томми Фьюри [нанёс самый сильный удар], поскольку его удары нельзя увидеть. С Томми было сложнее, но я мог предвидеть удары Майка. Он был силён, но не нанёс ни одного чистого удара. Так что, честно говоря, я не почувствовал всей мощи Майка Тайсона, но это хорошо. Вы же не хотите этого», — приводит слова Пола портал talkSPORT.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Томми Фьюри состоялся 26 февраля 2023 года в Саудовской Аравии. Бой завершился победой британца раздельным решением судей.