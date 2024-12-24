Иржи Прохазка: третий поединок с Алексом Перейрой — бой всей моей жизни

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка считает, что его третий бой с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой станет поединком всей его жизни.

«Возможно, это звучит безумно, но я работаю над тем, чтобы снова стать чемпионом. Каждый раз просто сосредоточен на том, какая цель стоит передо мной. Какой следующий шаг? Сейчас это бой с Джамалом Хиллом. Дальше? Мы посмотрим, кто будет чемпионом, и будет ли это Алекс.

Если мне удастся провести третий бой с Алексом, то это будет действительно бой всей моей жизни. В первый раз, когда я выиграл [титул], не осознал, что это было большое событие в моей жизни. Не был благодарен за это, я воспринял это автоматически, что стал чемпионом… и всё. Я не был благодарен за этот момент. Поэтому сказал себе: «Я хочу пройти этот путь ещё раз». Не просто ещё раз, а пройти его и забрать пояс, занять позицию лучшего полутяжеловеса», — приводит слова Прохазки портал Bloody Elbow.