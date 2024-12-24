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Назван возможный соперник Джона Сины на прощальную для него WrestleMania 41

Назван возможный соперник Джона Сины на прощальную для него WrestleMania 41
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47-летний американский киноактёр и легендарный рестлер федерации World Wrestling Entertainment (WWE) Джон Сина может сразиться на своей последней WrestleMania со звёздным блогером и рестлером Логаном Полом.

«Поединок между Синой и Полом на 100% возможен в 2025 году и, безусловно, является одним из обсуждаемых поединков для проведения на WrestleMania 41 в Лас-Вегасе», — сообщил Viper Reports на PW Nexus.

Джон Сина в январе 2025 года отправляется в свой последний реслинг-забег, который начнётся на шоу Royal Rumble и продлится до декабря следующего года. После этого Сина закончит свою профессиональную карьеру в сфере спортивных развлечений.

Ранее сообщалось, что руководство WWE планирует титульный бой для Джона на WrestleMania, чтобы он смог побить рекорд федерации по количеству выигранных титулов.

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