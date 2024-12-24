Двалишвили заявил, что охрана не пускает его на базу UFC из-за тренировки Умара

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили записал видео, в котором рассказал, что охрана не пускает его на тренировочную базу UFC, потому что там тренируется непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов.

«Охрана защищает его… Я собираюсь разгромить Умара за такое неуважение. Всё хорошо. Этот парень получит по заслугам 18 января»,— сказал Двалишвили в видео на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, следующий поединок грузинский атлет проведёт на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США). Его соперником станет топовый и непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов. Их бой станет соглавным на турнире.