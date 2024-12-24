Икрам Алискеров назвал желаемого соперника в случае победы 1 февраля

Российский боец UFC Икрам Алискеров, выступающий в среднем весе (до 84 кг), заявил о желании сразиться с бывшим претендентом на титул бразильцем Пауло Костой.

«У меня есть незаконченные дела 1 февраля. После этого я буду готов попросить UFC о твоей голове на тарелке», — написал Алискеров в социальных сетях.

Напомним, 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Алискеров проведёт поединок с бразильцем Андре Мунизом.

Коста в июне на UFC 302 проиграл раздельным решением бывшему чемпиону американцу Шону Стрикленду.

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