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Пэдди Пимблетт: я иду за титулом UFC

Пэдди Пимблетт: я иду за титулом UFC
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Звёздный британский легковес UFC Пэдди Пимблетт сообщил, что в скором времени организация анонсирует его следующий поединок.

«Я иду за титулом, поэтому ищу соперников с самым высоким рейтингом. Уверен, скоро вы увидите анонс. Я сказал «да», мой соперник тоже», – сказал Пимблетт на своем YouTube-канале.

Пэдди Пимблетту 29 лет. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2021-го выступает в UFC. В своём последнем бою на UFC 304 в июле Пимблетт победил удушающим приёмом американца Бобби Грина.

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