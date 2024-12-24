Экс-чемпион UFC Джамал Хилл заявил о желании подраться с Томом Аспиналлом

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл заявил о заинтересованности перейти в тяжёлый дивизион (до 120 кг).

«Сейчас я вешу 109 кг, чуваки. Говорю вам, я большой мальчик. Это возможно. Что, чёрт возьми, означает преимущество в мощи? Вы можете быть в тысячу раз сильнее меня, но какое это имеет значение, если я попаду по вам первым? Это игра. Мне нравится идея этого боя [с Аспиналлом]. Том – великолепный боец. Мне было бы весело подраться с ним», — сказал Хилл в интервью GiveMeSport.

Напомним, 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Хилл сразится с чехом Иржи Прохазкой.