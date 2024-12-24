Бывший тренер Усика заявил, что украинец должен завершить карьеру

Джеймс Али Башир, бывший тренер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика (23-0, 14 KO), считает, что украинец должен завершить карьеру.

«Реванш с Даниэлем Дюбуа? Лично я предложил бы Усику завершить карьеру. Ему больше нечего доказывать», — сказал Али Башир в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112) и защитил титулы WBC, WBA и WBO, нанеся Фьюри второе поражение подряд.

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