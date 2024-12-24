Александр Емельяненко рассказал, какой комплимент нельзя делать девушкам

Звёздный российский тяжеловес Александр Емельяненко рассказал в социальных сетях, какой комплимент нельзя делать девушкам.

«Парни, запомните, никогда нельзя девушкам делать комплименты про их усы, какими шикарными бы они ни были», — сказал Емельяненко в своём телеграм-канале.

Александру Емельяненко 43 года. Россиянин не проводил официальных боёв по правилам MMA с 2021 года, когда на турнире AMC Fight Nights 106 уступил удушающим приёмом в первом раунде бразильцу Марсио Сантосу.

В декабре Емельяненко выступил на турнире NFL 2 в Ингушетии, досрочно победив соотечественника Алексея Гончарова.

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