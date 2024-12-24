Майрис Бриедис призвал Усика завершить карьеру

Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) латвиец Майрис Бриедис, встречавшийся в ринге с Александром Усиком, считает, что украинец должен завершить карьеру после двух побед над британцем Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, что Усик закончит. Я бы на его месте так сделал. Почему? Потому что уйти красиво надо уметь. Он денег заработал и больше не заработает ни с кем, он снял все сливки, которые возможны были в крузерах, благодаря Суперсерии. Благодаря Англии, английским боксёрам он забрал всё, что можно было забрать», — сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова».