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Александр Усик обратился к болельщикам после победы в реванше с Фьюри

Александр Усик обратился к болельщикам после победы в реванше с Фьюри
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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик обратился к болельщикам после победы в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

«Дорогие друзья, всем добрый день. Всё хорошо, победа есть. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Мои англоязычные фанаты, спасибо за поддержку. Для меня это очень важно, и я это ценю. Слава богу за всё», — сказал Усик на своём YouTube-канале.

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112) и защитил титулы WBC, WBA и WBO, нанеся Фьюри второе поражение подряд.

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