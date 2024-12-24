Бриедис: Фьюри был испуган в реванше с Усиком

Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) латвиец Майрис Бриедис, встречавшийся в ринге с Александром Усиком, прокомментировал победу украинца в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

«Видно было, что Фьюри не уверен, испуган, потому что сработала психология. Первый раз же он проиграл. Как ни крути, приблизительно было то же самое, что и с Джошуа. На самом деле этот бой можно рассматривать со всех сторон: психология, философия и физиология», — сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова».

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