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Бойца MMA приговорили к 3,5 года колонии за перестрелку в Москве

Вынесено решению по делу российского бойца смешанного стиля Расула Очаева, устроившего вооружённый конфликт 14 февраля нынешнего года на Плющихе (Москва).

Напомним, Очаев спровоцировал перестрелку с охраной дочери почётного президента Федерации бокса ДНР Эмилии Саркисян, пострадал и был доставлен в больницу. Причиной конфликта стало ДТП.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, 30-летний Очаев приговорён к 3,5 года колонии общего режима. Он признан виновным по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое из хулиганских побуждений, с применением оружия), а также ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений, с применением оружия).