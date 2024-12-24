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Карл Фроч ответил, следует ли Фьюри завершить карьеру

Карл Фроч ответил, следует ли Фьюри завершить карьеру
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор британец Карл Фроч высказался о перспективах супертяжеловеса и соотечественника Тайсона Фьюри после двух поражений от украинца Александра Усика.

«Не знаю, как Фьюри примет ещё одно поражение. Перед реваншем с Усиком был заметен негатив с его стороны, потому что Александр разрушил его наследие и карьеру. Фьюри проиграл дважды подряд. Сможет ли он смириться и завершить карьеру? Я искренне надеюсь, что Тайсон сможет справиться с этим и уйти с высоко поднятой головой», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

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